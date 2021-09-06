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Актуальное
“Кернел” Веревского получил из бюджета почти миллиард гривен возврата НДС

“Кернел” Веревского получил из бюджета почти миллиард гривен возврата НДС

Киев  •  УНН

 • 22997 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Агрохолдинг “Кернел” Андрея Веревского получил из бюджета Украины почти миллиард гривен возврата НДС. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Госкозначейства, передает УНН.

Это один из наибольших показателей. В два раза меньше получил Нибулон — 523 млн грн, еще меньше “Каргил” — 253 млн грн.

На равне с “Кернел” в лидерах еще “Сантрейд” — чуть более миллиарда гривен.

Эти цифры указывают на то, что Украина по-прежнему остается сырьевой страной, которая формирует минимум добавленной стоимости внутри страны и по максимуму экспортирует сырье.

Вместе с тем, “Кернел” регулярно подозревают в формировании “дутого” НДС и незаконных схемах экспорта. Но довести дело до суда налоговикам каждый раз трудно.

Возможная причина — неформальные связи. Например, на данный момент бывший замглавы Государственной фискальной службы Константин Ликарчук и его компания AVELLUM обслуживает интересы того же “Кернел”.

В частности AVELLUM выступила украинским юридическим советником “своего давнего клиента”, компании Kernel Holding S.A. (“Кернел”), в связи с выпуском ею гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США, с доходностью 8,75% годовых и с погашением в 2022 году.

Но судьба этих облигаций под вопросом. По словам Оливера Чирича, представителя стороны Михаила Стадника в международных судах против “Кернел”, если структуры Веревского не отдадут более 30 млн долларов за покупку “Стиоми-холдинг”, не исключено банкротство всей компании Веревского.

“Основной риск для Kernel состоит в другом: не столько в ограничении права на распоряжение средствами на банковских счетах, сколько в риске дефолта по финансовым обязательствам — кредитам, евробондам, другим видам финансирования, которые Kernel Holding S.A. получал и продолжает получать от разных европейских банков. В первую очередь это касается евробондов. Насколько мне известно, Kernel Holding S.A. провел 3 эмиссии еврооблигаций: на 500 млн долл. и дважды на 300-350 млн долл. В том числе с участием Bank of New York Mellon.

При этом в проспектах евробондов указано, что заморозка 30 или более миллионов долл. в течение определенного периода является основанием для объявления дефолта.

Аналогичная ситуация с процедурой банкротства. Это тоже может стать причиной для объявления дефолта. И еще я хотел бы отметить интересную вещь: Kernel Holding S.A. никогда не декларировал на Варшавской бирже риск дефолта, хотя это, вероятно, является нарушением биржевых правил”, — объяснил Чирич. 

Напомним, Лондонский суд обязал “Кернел” отдать более 30 млн долларов Михаилу Стаднику и другим продавцам “Стиоми-холдинг” еще в 2018 году. Однако по сей день Веревский долг так и не вернул. Стадник подозревает, что он просто не располагает такими средствами, а финансовая история “Кернел” не такая успешная, как об этом говорят.

“Или у "Кернел“ нет денег и у них не такая уж хорошая экономическая история, или еще что-то. Потому что сегодня есть информация, их адвокат в Люксембурге нам заявляет о том, что у них может быть дефолт”, — отметил Стадник.

Помимо Стадника против “Кернел” судится семья покойного Валерия Давыденко, у которой “Кернел” отобрал агрокомпанию “Агродом”.

Из судебных материалов известно, что Андрей Веревский в лице своего доверенного человека Ирины Хомайко и компании КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” завладел 76% доли “Агродома” якобы по договору купли-продажи с Валентиной Давыденко, матерью Валерия, которая до этого была 100% владельцем их семейной компании. Однако Валентина Давыденко уверяет, что никакой договор с указанными людьми не подписывала и деньги за якобы проданную долю не получала.

В дело уже вмешалось следствие и прокуратура, которые усматривают вероятный рейдерский захват со стороны людей Веревского и инициировали уголовный арест имущества и земли “Агродома”, чтоб злоумышленники не успели завладеть чужим имуществом. 

Добавим, что подобные случаи подписания сомнительных договоров нередки в практике “Кернел”. Ранее сообщалось, что дедушка с Хмельницкой области даже воскрес для подписания договора с “Кернел”.

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