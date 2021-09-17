"Кернел" оголосив про намір псувати повітря на Чернігівщині

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. СТОВ “Дружба-Нова” (входить до групи “Кернел”) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, передає УНН із посиланням на газету “Борзнянські Вісті”.

Свої наміри підприємство опублікувало на сторінках газети. У “Дружбі-Новій” попередили, що на території підприємства розташовані наступні джерела утворення забруднюючих речовин: мийка “Керхер”, деревообробні верстати, зварювальний апарат, металообробні верстати, зарядний пристрій, ємності зберігання КАС (рідкі мінеральні добрива), ковальський горн, ємності зберігання палива, паливо-роздаткова колонка, дизель-генератор, “буржуйка”, автотранспорт.

Валовий викид забрудення становитеме 0,727 тонн на рік.

Наміри компанії обурили жителів Ніжинського району. Вони переконані, що викиди від діяльності заводу будуть набагато більшими, аніж прогнозують у “Дружбі-Новій”.

“Запасаймося протигазами”, — пише користувач соцмережі Facebook Іван Іванов.

Місцеві жителі нагадали, що будівництво ємностей для зберігання КАС було заборонене рішенням депутатів громади.

Крім того, за їх інформацією, “Кернел” вказав невірні дані Ніжинської районної адміністрації для подання скарг і пропозицій.

“Написано, що зі скаргами та пропозиціями звертатись до Ніжинської РДА, за адресою площа І.Франка 1, а РДА знаходиться по вул.. Батюка, та і номера телефонів наведені не дійсні. Тобто звертайтесь до „дідуся на село“. Що це за помилка такої мегафірми, де працюють десятки юристів, чи знову як завжди відверта брехня та нехтування волею жителів громади”, — коментують чернігівці.

До слова

На днях громадський діяч Віктор Галущак провів під Верховною Радою одиночний пікет з плакатом “Хмельниччина — хімічна зона. Куди подітися хворим на алергію?”. Причиною протесту стала обробка полів агрохолдингу “Кернел” хімікатами, які провокують онкозахворювання.

Шкода оточуючому середовищу від діяльності “Кернел” доведена у суді. Внаслідок однієї з таких хімічних атак у пасічника загинуло 40% бджолиних сімей. Суд присудив “Кернел” компенсувати йому моральну та матеріальну шкоду. Крім того, з’ясувалося, що “Кернел” використовує небезпечний для всього живого інсектицид.

Це, в свою чергу, суперечить деклараціям “Кернел” про дотримання вимог Best Practice 2021 Варшавської біржі, де котируються акції агрохолдингу. У своєму звіті для інвесторів “Кернел” запевняє, що включає фактори ESG в свою бізнес-стратегію, зокрема: “екологічні чинники, в тому числі заходи і ризики, пов’язані зі зміною клімату і стійким розвитком”. Але, схоже, що це спотворення дійсності з боку “Кернел”.

Довідка

“Кернел” належить Андрію Веревському і є найбільшим виробником олії в Україні. Торгові марки компанії: “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”.

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