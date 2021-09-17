"Кернел" объявил о намерении портить воздух в Черниговской области

Свои намерения предприятие опубликовало на страницах газеты. В “Дружбе-Новой” предупредили, что на территории предприятия расположены следующие источники образования загрязняющих веществ: мойка “Керхер”, деревообрабатывающие станки, сварочный аппарат, металлообрабатывающие станки, зарядное устройство, емкости хранения КАС (жидкие минеральные удобрения), кузнечный горн, емкости хранения топлива, горюче-раздаточная колонка, дизель-генератор, “буржуйка”, автотранспорт.

Валовый выброс загрязнения будет составлять 0,727 тонн в год.

Намерения компании возмутили жителей Нежинского района. Они убеждены, что выбросы от деятельности завода будут намного больше, чем прогнозируют в “Дружбе-Новой”.

“Запасаемся противогазами”, — пишет пользователь Facebook Иван Иванов.

Местные жители напомнили, что строительство емкостей для хранения КАС было запрещено решением депутатов общины.

Кроме того, по их информации, “Кернел” указал неверные данные Нежинской районной администрации для подачи жалоб и предложений.

“Написано, что с жалобами и предложениями обращаться к Нежинской РГА, по адресу площадь И.Франко 1, а РГА находится по ул.. Батюка, да и номера телефонов приведены не действительные. То есть обращайтесь к „дедушке в деревню“. Что это за ошибка такой мегафирмы, где работают десятки юристов, опять как всегда откровенная ложь и пренебрежение волей жителей общины”, — комментируют черниговцы.

К слову

На днях общественный деятель Виктор Галущак провел под Верховной Радой одиночный пикет с плакатом “Хмельницкая область — химическая зона. Куда деваться больным аллергией?”. Причиной протеста стала обработка полей агрохолдинга “Кернел” химикатами, которые провоцируют онкозаболевания.

Вред окружающей среде от деятельности “Кернел” доказан в суде. В результате одной из таких химических атак у пасечника погибло 40% пчелиных семей. Суд приговорил “Кернел” компенсировать ему моральный и материальный ущерб. Кроме того, выяснилось, что “Кернел” использует опасный для всего живого инсектицид.

Это, в свою очередь, противоречит декларациям “Кернел” о соблюдении требований Best Practice 2021 Варшавской биржи, где котируются акции агрохолдинга. В своем отчете для инвесторов “Кернел” уверяет, что включает факторы ESG в свою бизнес-стратегию, в частности: “экологические факторы, в том числе мероприятия и риски, связанные с изменением климата и устойчивым развитием”. Но, похоже, что это искажение действительности со стороны “Кернел”.

Справка

“Кернел” принадлежит Андрею Веревскому и является крупнейшим производителем масла в Украине. Торговые марки компании: “Чумак”, “Стожар”, “Щедрый дар”.