"Кернел" объявил о намерении портить воздух в Черниговской области

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 115229 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 128520 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111859 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 110403 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 139367 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121942 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161969 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143282 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179645 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172997 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 47842 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 52562 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 84609 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 43376 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 32933 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 128520 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 139367 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304855 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271634 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 256448 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 115229 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121595 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161969 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 119156 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118728 просмотра
Актуальное
"Кернел" объявил о намерении портить воздух в Черниговской области

"Кернел" объявил о намерении портить воздух в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 18903 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. СООО “Дружба-Нова” (входит в группу “Кернел”) намерена получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, передает УНН со ссылкой на газету “Борзнянские Известия”.

Свои намерения предприятие опубликовало на страницах газеты. В “Дружбе-Новой” предупредили, что на территории предприятия расположены следующие источники образования загрязняющих веществ: мойка “Керхер”, деревообрабатывающие станки, сварочный аппарат, металлообрабатывающие станки, зарядное устройство, емкости хранения КАС (жидкие минеральные удобрения), кузнечный горн, емкости хранения топлива, горюче-раздаточная колонка, дизель-генератор, “буржуйка”, автотранспорт.

Валовый выброс загрязнения будет составлять 0,727 тонн в год.

Намерения компании возмутили жителей Нежинского района. Они убеждены, что выбросы от деятельности завода будут намного больше, чем прогнозируют в “Дружбе-Новой”.

“Запасаемся противогазами”, — пишет пользователь Facebook Иван Иванов.

Местные жители напомнили, что строительство емкостей для хранения КАС было запрещено решением депутатов общины.

Кроме того, по их информации, “Кернел” указал неверные данные Нежинской районной администрации для подачи жалоб и предложений.

“Написано, что с жалобами и предложениями обращаться к Нежинской РГА, по адресу площадь И.Франко 1, а РГА находится по ул.. Батюка, да и номера телефонов приведены не действительные. То есть обращайтесь к „дедушке в деревню“. Что это за ошибка такой мегафирмы, где работают десятки юристов, опять как всегда откровенная ложь и пренебрежение волей жителей общины”, — комментируют черниговцы.

К слову

На днях общественный деятель Виктор Галущак провел под Верховной Радой одиночный пикет с плакатом “Хмельницкая область — химическая зона. Куда деваться больным аллергией?”. Причиной протеста стала обработка полей агрохолдинга “Кернел” химикатами, которые провоцируют онкозаболевания.

Вред окружающей среде от деятельности “Кернел” доказан в суде. В результате одной из таких химических атак у пасечника погибло 40% пчелиных семей. Суд приговорил “Кернел” компенсировать ему моральный и материальный ущерб. Кроме того, выяснилось, что “Кернел” использует опасный для всего живого инсектицид.

Это, в свою очередь, противоречит декларациям “Кернел” о соблюдении требований Best Practice 2021 Варшавской биржи, где котируются акции агрохолдинга. В своем отчете для инвесторов “Кернел” уверяет, что включает факторы ESG в свою бизнес-стратегию, в частности: “экологические факторы, в том числе мероприятия и риски, связанные с изменением климата и устойчивым развитием”. Но, похоже, что это искажение действительности со стороны “Кернел”.

Справка

“Кернел” принадлежит Андрею Веревскому и является крупнейшим производителем масла в Украине. Торговые марки компании: “Чумак”, “Стожар”, “Щедрый дар”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы