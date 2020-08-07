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Керівника компанії підозрюють у нелегальному вивезенні медичних відходів на полігон під Києвом

Керівника компанії підозрюють у нелегальному вивезенні медичних відходів на полігон під Києвом

Київ • УНН

 • 10372 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Комерційному директору компанії, що спеціалізується на утилізації відходів повідомлено про підозру у нелегальному вивезенні медичних відходів на полігон під Києвом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру комерційному директору компанії, що спеціалізується на утилізації відходів, у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які завідомо могли спричинити поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних та біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання, вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.

Так, серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів Києва, у тому числі з інфекційних відділень.

"Правоохоронцями задокументовано факт вивозу вказаних медичних відходів вантажним автомобілем на один з таких полігонів у Київській області",- зазначається в повідомленні.

Також наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вживаються заходи, направлені на встановлення всіх обставин скоєного злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я виникли питання до державного підприємства “Медичні закупівлі України”, зокрема, щодо доцільності оренди офісу на вулиці Хрещатик за 1 млн грн на рік.

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