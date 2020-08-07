Керівника компанії підозрюють у нелегальному вивезенні медичних відходів на полігон під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Комерційному директору компанії, що спеціалізується на утилізації відходів повідомлено про підозру у нелегальному вивезенні медичних відходів на полігон під Києвом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру комерційному директору компанії, що спеціалізується на утилізації відходів, у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які завідомо могли спричинити поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних та біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання, вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.
Так, серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів Києва, у тому числі з інфекційних відділень.
"Правоохоронцями задокументовано факт вивозу вказаних медичних відходів вантажним автомобілем на один з таких полігонів у Київській області",- зазначається в повідомленні.
Також наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вживаються заходи, направлені на встановлення всіх обставин скоєного злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я виникли питання до державного підприємства “Медичні закупівлі України”, зокрема, щодо доцільності оренди офісу на вулиці Хрещатик за 1 млн грн на рік.