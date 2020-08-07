Руководителя компании подозревают в нелегальном вывозе медицинских отходов на полигон под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Коммерческому директору компании, специализирующейся на утилизации отходов сообщено о подозрении в нелегальном вывозе медицинских отходов на полигон под Киевом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении коммерческому директору компании, специализирующейся на утилизации отходов, в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их в стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.
Так, среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева, в том числе из инфекционных отделений.
"Правоохранители задокументирован факт вывоза указанных медицинских отходов грузовым автомобилем на один из таких полигонов в Киевской области", - отмечается в сообщении.
Также сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечения виновных лиц к ответственности.
Напомним, в Министерстве здравоохранения возникли вопросы к государственному предприятию "Медицинские закупки Украины", в частности, о целесообразности аренды офиса на улице Крещатик за 1 млн грн в год.