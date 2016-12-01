Керівника фіскальної служби судитимуть за хабарництво на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Одного з керівників підрозділу фіскальної служби Харківської області судитимуть за хабар розміром 500 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.і.
Встановлено, що начальник управління фіскальної служби - заступник голови комісії, будучи службовою особою правоохоронного органу вимагав та отримав від директора товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду в сумі 500 тис. грн за не виключення вказаного товариства з Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави.
Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України. Вчора, 30 листопада 2016 року, обвинувальний акт направлено до суду.
Колишньому правоохоронцеві загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.