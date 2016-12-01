Руководителя фискальной службы будут судить за взяточничество в Харьковской области

Установлено, что начальник управления фискальной службы - заместитель председателя комиссии, будучи должностным лицом правоохранительного органа требовал и получил от директора общества с ограниченной ответственностью неправомерную выгоду в сумме 500 тыс. грн за не исключение указанного общества из Единого реестра субъектов хозяйствования, которые могут осуществлять реализацию бесхозного имущества и имущества, переходящего в собственность государства.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины. Вчера, 30 ноября 2016 года, обвинительный акт был направлен в суд.

Бывшему стражу порядка грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.