Келлог оцінив реалізацію санкцій проти рф: трійка з десяти

Якщо оцінити санкції проти росії від 1 до 10, то вони на рівні 6, але їх реалізація на 3. Тож потрібні санкції, які б'ють по економіці рф. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

"Зараз більшість країн мають санкції проти росії, але найбільше по ній б'ють санкції щодо нафтопродуктів. Вони продають свої нафтопродукти через тіньовий флот. Більша частина працює на Балтійському морі, й ми маємо передбачити якийсь план. Зараз якщо оцінити санкції від 1 до 10, то вони на рівні 6, але їх реалізація на 3 з 10. Тож потрібно мати санкції, які б'ють по економіці країни", - сказав Келлог.

Келлог нагадав, що в минулому потужні економічні санкції були введені США проти Ірану.

"Має бути комплексний план, який передбачає, щоб тиск залишався на рф й був всеохопним. Це може стосуватися й КНДР, такі речі не забуваємо також", - зазначив Келлог.

Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня

Доповнення

США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній, включно з "газпром нефтью" і "сургутнефтегазом". До санкційного списку також потрапили понад 180 суден, десятки нафтотрейдерів і 6 високопоставлених чиновників.

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог назвав поступки, на які, на його думку, має піти росія, зокрема, йдеться про територіальні поступки.