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15 березня, 19:03 • 119659 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179405 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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15 березня, 12:52 • 116261 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107346 перегляди

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Келлог оцінив реалізацію санкцій проти рф: трійка з десяти

Келлог оцінив реалізацію санкцій проти рф: трійка з десяти

Київ • УНН

 • 34289 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що санкції проти РФ зараз на рівні 6 з 10, але їх реалізація лише на 3. Він наголосив на необхідності посилення економічного тиску.

Якщо оцінити санкції проти росії від 1 до 10, то вони на рівні 6, але їх реалізація на 3. Тож потрібні санкції, які б'ють по економіці рф. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

"Зараз більшість країн мають санкції проти росії, але найбільше по ній б'ють санкції щодо нафтопродуктів. Вони продають свої нафтопродукти через тіньовий флот. Більша частина працює на Балтійському морі, й ми маємо передбачити якийсь план. Зараз якщо оцінити санкції від 1 до 10, то вони на рівні 6, але їх реалізація на 3 з 10. Тож потрібно мати санкції, які б'ють по економіці країни", - сказав Келлог.

Келлог нагадав, що в минулому потужні економічні санкції були введені США проти Ірану.

"Має бути комплексний план, який передбачає, щоб тиск залишався на рф й був всеохопним. Це може стосуватися й КНДР, такі речі не забуваємо також", - зазначив Келлог.

Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня27.01.25, 14:31 • 138928 переглядiв

Доповнення

США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній, включно з "газпром нефтью" і "сургутнефтегазом". До санкційного списку також потрапили понад 180 суден, десятки нафтотрейдерів і 6 високопоставлених чиновників.

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог назвав поступки, на які, на його думку, має піти росія, зокрема, йдеться про територіальні поступки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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