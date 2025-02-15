Кэллог оценил реализацию санкций против рф: тройка из десяти

Если оценить санкции против россии от 1 до 10, то они на уровне 6, но их реализация на 3. Поэтому нужны санкции, которые бьют по экономике рф. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

"Сейчас большинство стран имеют санкции против россии, но больше всего по ней бьют санкции в отношении нефтепродуктов. Они продают свои нефтепродукты через теневой флот. Большая часть работает на Балтийском море, и мы должны предусмотреть какой-то план. Сейчас если оценить санкции от 1 до 10, то они на уровне 6, но их реализация на 3 из 10. Поэтому нужно иметь санкции, которые бьют по экономике страны", - сказал Келлог.

Келлог напомнил, что в прошлом мощные экономические санкции были введены США против Ирана.

"Должен быть комплексный план, который предусматривает, чтобы давление оставалось на рф и было всеобъемлющим. Это может касаться и КНДР, такие вещи не забываем также", - отметил Келлог.

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Дополнение

США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, включая "газпром нефтью„ и "Сургутнефтегазом". В санкционный список также попали более 180 судов, десятки нефтетрейдеров и 6 высокопоставленных чиновников.

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог назвал уступки, на которые, по его мнению, должна пойти россия, в частности, речь идет о территориальных уступках.