Кэллог оценил реализацию санкций против рф: тройка из десяти
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что санкции против рф сейчас на уровне 6 из 10, но их реализация только на 3. Он отметил необходимость усиления экономического давления.
Если оценить санкции против россии от 1 до 10, то они на уровне 6, но их реализация на 3. Поэтому нужны санкции, которые бьют по экономике рф. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
"Сейчас большинство стран имеют санкции против россии, но больше всего по ней бьют санкции в отношении нефтепродуктов. Они продают свои нефтепродукты через теневой флот. Большая часть работает на Балтийском море, и мы должны предусмотреть какой-то план. Сейчас если оценить санкции от 1 до 10, то они на уровне 6, но их реализация на 3 из 10. Поэтому нужно иметь санкции, которые бьют по экономике страны", - сказал Келлог.
Келлог напомнил, что в прошлом мощные экономические санкции были введены США против Ирана.
"Должен быть комплексный план, который предусматривает, чтобы давление оставалось на рф и было всеобъемлющим. Это может касаться и КНДР, такие вещи не забываем также", - отметил Келлог.
Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля27.01.25, 14:31 • 138774 просмотра
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США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, включая "газпром нефтью„ и "Сургутнефтегазом". В санкционный список также попали более 180 судов, десятки нефтетрейдеров и 6 высокопоставленных чиновников.
Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог назвал уступки, на которые, по его мнению, должна пойти россия, в частности, речь идет о территориальных уступках.