Келлог назвав поступки, на які має піти рф

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог назвав поступки, на які, на його думку, має піти росія, зокрема, йдеться про територіальні поступки. Про це він сказав на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

На запитання, на які поступки має піти путін, Келлог відповів: "Як на мене, це мають бути і територіальні поступки, і не тільки територіальні. Може бути відмова від використання збройних сил у майбутньому та якомога можливо зменшити кількість особового складу".

Келлог заявив, що зараз з'являються альянси рф з Іраном, з КНДР та Китаєм, чого раніше не було. Важливо, щоб вони не формувалися.

"Я вважаю, що важливо, щоб цей альянс не формувався", - сказав Келлог.

Також він додав, що в США розглядають, що з обох боків можуть бути якісь поступки.

Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що потрібно досягти спочатку зупинки вогню в Україні. Проте разом з тим, він наголосив, що війну треба зупинити довгостроково, а не просто зараз дипломатично.