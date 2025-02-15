Келлог назвал действия, на которые должна пойти рф
Киев • УНН
Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил о необходимости территориальных и военных уступок со стороны рф. Он также выразил обеспокоенность по поводу формирования альянса рф с Ираном, КНДР и Китаем.
Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог назвал уступки, на которые, по его мнению, должна пойти россия, в частности, речь идет о территориальных уступках. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
На вопрос, на какие уступки должен пойти путин, Келлог ответил: "На мой взгляд, это должны быть и территориальные уступки, и не только территориальные. Может быть отказ от использования вооруженных сил в будущем и максимально возможное сокращение численности личного состава".
Келлог заявил, что сейчас появляются альянсы рф с Ираном, КНДР и Китаем, чего раньше не было. Важно, чтобы они не формировались.
"Я считаю, что важно, чтобы этот альянс не формировался", - сказал Келлог.
Также он добавил, что в США рассматривают, что с обеих сторон могут быть какие-то уступки.
Дополнение
Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что сначала необходимо достичь прекращения огня в Украине. Однако вместе с тем он подчеркнул, что войну нужно остановить на долгосрочной основе, а не просто сейчас дипломатически.