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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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КДК ФФУ дискваліфікував Ракицького та Фонсеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Гравці і персонал донецького “Шахтаря” отримали покарання за інцидент у поєдинку 19-го туру УПЛ проти “Зорі”, інформує УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1”.

КДК ФФУ дискваліфікував Ракицького та Фонсеку

Центральний оборонець Ярослав Ракицький дискваліфікований на три матчі плюс один умовно — такий підсумок розгляду Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ подій в поєдинку 19-го туру “Зоря” — “Шахтар”. Захисника національної збірної покарали за агресивні дії в бік головного арбітра Сергія Бойка. Таким чином, Ракицький пропустить три останні зустрічі першого кола.

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Одну гру змушений пропустити головний тренер “Шахтаря” Паулу Фонсека за те, що після матчу вибіг на поле і висловив невдоволення діями рефері.

“Помічники і інші особи „Шахтаря“, які вибігли до арбітра — помічник Нуно Кампуш, футболісти Алан Патрік і Факундо Феррейра, і помічник Ігор Дуляй — отримали попередження плюс один матч відсторонення умовно до закінчення розіграшу кубка України і чемпіонату України сезону 17-18. Найжорсткішу санкцію було застосовано до тренера воротарів, Антоніо Феррейри, який завдав удар арбітру матчу панові Бойку. Це зафіксовано в рапорті арбітра. Тому було прийнято рішення про заборону до кінця сезону Антоніо Феррейри перебувати під час матчів в технічній зоні „Шахтаря“, тобто на території, що оточує поле”, — розповів відповідальний секретар ФФУ Ігор Грищенко.

Як повідомляло інформаційне агенство УНН, санкції за підсумками 19-го туру отримали і футболіст з тренером київського “Динамо”.

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