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КДК ФФУ дисквалифицировал Ракицкого и Фонсеку

Киев • УНН

 • 12819 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Игроки и персонал донецкого “Шахтера” получили наказание за инцидент в поединке 19-го тура УПЛ против “Зари”, информирует УНН со ссылкой на телеканал “Футбол 1”.

КДК ФФУ дисквалифицировал Ракицкого и Фонсеку

Центральный защитник Ярослав Ракицкий дисквалифицирован на три матча плюс один условно — таков итог рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ событий в поединке 19-го тура “Заря” — “Шахтер”. Защитника сборной наказали за агрессивные действия в сторону главного арбитра Сергея Бойко. Таким образом, Ракицкий пропустит три последние встречи первого круга.

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Одну игру вынужден пропустить главный тренер “Шахтера” Паулу Фонсека за то, что после матча выбежал на поле и выразил недовольство действиями рефери.

“Помощники и другие лица „Шахтера“, которые выбежали к арбитру — помощник Нуно Кампуш, футболисты Алан Патрик и Феррейра, и помощник Игорь Дуляй — получили предупреждение плюс один матч отстранения условно до окончания розыгрыша Кубка Украины и чемпионата Украины сезона 17-18. Жесткую санкцию было применено к тренеру вратарей, Антонио Феррейры, который нанес удар арбитру матча господину Бойко. Это зафиксировано в рапорте арбитра. Поэтому было принято решение о запрете до конца сезона Антонио Феррейры находиться во время матчей в технической зоне „Шахтера“, то есть на территории, окружающей поле”, - рассказал ответственный секретарь ФФУ Игорь Грищенко.

Как сообщало информационное агентство УНН, санкции по итогам 19-го тура получили и футболист с тренером киевского “Динамо”.

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