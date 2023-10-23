Казахстан оголосив про заборону хіджабів у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Уряд Казахстану заборонив учням і вчителям шкіл носити хустки в хіджабі. Чиновники наголошують на необхідності збереження віддаленості від релігії, тим часом деякі дівчата кидають школу на знак протесту. Про це пише DW, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що заява уряду Казахстану про заборону носіння хустки в хіджабі в навчальних закладах викликала запеклі дебати в країні.
Цитата
«Вимоги до шкільної форми забороняють носіння хіджабу, оскільки будь-який атрибут, символ, елемент так чи інакше мають на увазі пропаганду віросповідання, якого вони стосуються. Забезпечуючи рівність усіх релігій перед законом, принципи світськості роблять не допускати переваги будь-якої релігії», – йдеться в заяві на сайті уряду Казахстану.
Заява також забороняє хіджаб вчителям шкіл. Однак наголошується, що заборона не діє поза школами.
Доповнення
За офіційними даними, майже 70% населення Казахстану сповідує іслам. Але швидко виступили як прихильники, так і противники заборони. Прихильники підкреслювали, що Казахстан є світською країною і тому повинен уникати привілеювання певної релігії. Однак опоненти вважають, що такі обмеження порушують принципи свободи совісті, і деякі вжили крайніх заходів, протестуючи проти заборони.
Міністр освіти Казахстану Гані Бейсембаєв підтвердив, що лише в Атирауській області з початку вересня через заборону школи кинули 150 дівчат. А в Туркестанській області двоє чоловіків, як повідомляється, побили директора місцевої школи за те, що вона не дозволяла дівчатам у хіджабах відвідувати заняття.
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