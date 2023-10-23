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Казахстан оголосив про заборону хіджабів у школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Уряд Казахстану заборонив учням і вчителям шкіл носити хустки в хіджабі. Чиновники наголошують на необхідності збереження віддаленості від релігії, тим часом деякі дівчата кидають школу на знак протесту. Про це пише DW, передає УНН.

Казахстан оголосив про заборону хіджабів у школах

Деталі

Зазначається, що заява уряду Казахстану про заборону носіння хустки в хіджабі в навчальних закладах викликала запеклі дебати в країні.

Цитата

«Вимоги до шкільної форми забороняють носіння хіджабу, оскільки будь-який атрибут, символ, елемент так чи інакше мають на увазі пропаганду віросповідання, якого вони стосуються. Забезпечуючи рівність усіх релігій перед законом, принципи світськості роблять не допускати переваги будь-якої релігії», – йдеться в заяві на сайті уряду Казахстану.

Заява також забороняє хіджаб вчителям шкіл. Однак наголошується, що заборона не діє поза школами.

Доповнення

За офіційними даними, майже 70% населення Казахстану сповідує іслам. Але швидко виступили як прихильники, так і противники заборони. Прихильники підкреслювали, що Казахстан є світською країною і тому повинен уникати привілеювання певної релігії. Однак опоненти вважають, що такі обмеження порушують принципи свободи совісті, і деякі вжили крайніх заходів, протестуючи проти заборони.

Міністр освіти Казахстану Гані Бейсембаєв підтвердив, що лише в Атирауській області з початку вересня через заборону школи кинули 150 дівчат. А в Туркестанській області двоє чоловіків, як повідомляється, побили директора місцевої школи за те, що вона не дозволяла дівчатам у хіджабах відвідувати заняття.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Талібан заборонить жінкам відвідувати афганський національний парк "через неналежне носіння хіджабу"

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