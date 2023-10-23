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Казахстан объявил о запрете хиджабов в школах

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Правительство Казахстана запретило ученикам и учителям школ носить платки в хиджабе. Чиновники подчеркивают необходимость сохранения отдаленности от религии, тем временем некоторые девушки бросают школу в знак протеста. Об этом пишет DW, передает УНН.

Казахстан объявил о запрете хиджабов в школах

Детали

Отмечается, что заявление правительства Казахстана о запрете ношения платка в хиджабе в учебных заведениях вызвало ожесточенные дебаты в стране.

Цитата

«Требования к школьной форме запрещают ношение хиджаба, поскольку любой атрибут, символ, элемент так или иначе подразумевают пропаганду вероисповедания, которого они касаются. Обеспечивая равенство всех религий перед законом, принципы светскости делают не допускать предпочтения какой-либо религии», – говорится в заявлении на сайте правительства Казахстана.

Заявление также запрещает хиджаб учителям школ. Однако отмечается, что запрет не действует вне школ.

Дополнение

По официальным данным, почти 70% населения Казахстана исповедует ислам. Но быстро выступили как сторонники, так и противники запрета. Сторонники подчеркивали, что Казахстан является светской страной и поэтому должен избегать привилегирования определенной религии. Однако оппоненты считают, что такие ограничения нарушают принципы свободы совести, и некоторые приняли крайние меры, протестуя против запрета.

Министр образования Казахстана Гани Бейсембаев подтвердил, что только в Атырауской области с начала сентября из-за запрета школы бросили 150 девушек. А в Туркестанской области двое мужчин, как сообщается, избили директора местной школы за то, что она не разрешала девушкам в хиджабах посещать занятия.

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