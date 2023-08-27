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Талібан заборонить жінкам відвідувати афганський національний парк "через неналежне носіння хіджабу"

Талібан заборонить жінкам відвідувати афганський національний парк "через неналежне носіння хіджабу"

Київ • УНН

 • 767549 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Афганським жінкам заборонять відвідувати національний парк Афганістану. Відповідне рішення прийняли таліби, аргументуючи це тим, що жінки не дотримуються правильного способу носіння хіджабу, повідомляє УНН з посиланням на Associated press.

Деталі

Радикальний ісламський рух Талібан буде використовувати сили безпеки, щоб не допустити відвідування жінками одного з найпопулярніших національних парків Афганістану, згідно з інформацією, наданою прессекретарем міністерства у справах пороку і чеснот. Міністерство стверджує, що жінки не дотримуються належного способу носіння хіджабу, або ісламської хустки, коли йдуть до Банд-е-Аміра в центральній провінції Баміан.

Це сталося через тиждень після того, як міністр Мохаммад Халід Ханафі відвідав провінцію і заявив чиновникам і релігійним діячам, що жінки не дотримуються правильного способу носіння хіджабу, і попросив співробітників служби безпеки не допускати жінок до цього туристичного місця."Відвідування визначних пам'яток не є обов'язковим для жінок", - сказала тоді Ханафі.

"Не задовольняючись позбавленням дівчат і жінок освіти, роботи і вільного пересування, таліби також хочуть забрати у них парки і спорт, а тепер навіть природу, як ми бачимо з останньої заборони жінкам відвідувати Банді-Амір", - сказала Хізер Барр, асоційований директор з прав жінок Х'юман Райтс Вотч. 

Додамо

У листопаді минулого року уряд, очолюваний талібами, заборонив жінкам користуватися громадськими місцями, включаючи парки, заявивши, що вони неправильно носять хіджаб або не дотримуються правил гендерної сегрегації.

З моменту захоплення влади в країні 15 серпня 2021 року після виведення військ США і НАТО вони запровадили низку обмежень, спрямованих проти афганських дівчат і жінок, зокрема заборонили дівчатам ходити до школи після шостого класу, заборонили афганським жінкам працювати в місцевих і неурядових організаціях, а також розправилися з медіа.

Ці жорсткі заходи викликали бурхливе міжнародне обурення, в тому числі з боку країн з мусульманською більшістю населення.

Банд-е-Амір є головною туристичною визначною пам'яткою Баміану. У 2009 році він став першим національним парком країни і приваблює тисячі відвідувачів щороку. Це основне джерело доходу для місцевих жителів та їхнього екскурсійного, ресторанного, готельного і ремісничого бізнесу.

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