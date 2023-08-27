Талибан запретит женщинам посещать афганский национальный парк "из-за неподобающего ношения хиджаба"

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Радикальное исламское движение Талибан будет использовать силы безопасности, чтобы не допустить посещения женщинами одного из самых популярных национальных парков Афганистана, согласно информации, предоставленной пресс-секретарем министерства по делам порока и добродетели. Министерство утверждает, что женщины не придерживаются надлежащего способа ношения хиджаба, или исламского платка, когда идут в Банд-е-Амир в центральной провинции Бамиан.

Это произошло через неделю после того, как министр Мохаммад Халид Ханафи посетил провинцию и заявил чиновникам и религиозным деятелям, что женщины не придерживаются правильного способа ношения хиджаба, и попросил сотрудников службы безопасности не допускать женщин к этому туристическому месту. "Посещение достопримечательностей не является обязательным для женщин", - сказала тогда Ханафи.

"Не довольствуясь лишением девушек и женщин образования, работы и свободного передвижения, талибы также хотят забрать у них парки и спорт, а теперь даже природу, как мы видим из последнего запрета женщинам посещать Банди-Амир", - сказала Хизер Барр, ассоциированный директор по правам женщин Хьюман Райтс Вотч.

Добавим

В ноябре прошлого года правительство, возглавляемое талибами, запретило женщинам пользоваться общественными местами, включая парки, заявив, что они неправильно носят хиджаб или не соблюдают правила гендерной сегрегации.

С момента захвата власти в стране 15 августа 2021 года после вывода войск США и НАТО они ввели ряд ограничений, направленных против афганских девушек и женщин, в частности запретили девушкам ходить в школу после шестого класса, запретили афганским женщинам работать в местных и неправительственных организациях, а также расправились с СМИ.

Эти жёсткие меры вызвали бурное международное возмущение, в том числе со стороны стран с мусульманским большинством населения.

Банд-е-Амир является главной туристической достопримечательностью Бамиана. В 2009 году он стал первым национальным парком страны и привлекает тысячи посетителей каждый год. Это основной источник дохода для местных жителей и их экскурсионного, ресторанного, гостиничного и ремесленного бизнеса.

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