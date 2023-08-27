Талибан запретит женщинам посещать афганский национальный парк "из-за неподобающего ношения хиджаба"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Афганским женщинам запретят посещать национальный парк Афганистана. Соответствующее решение приняли талибы, аргументируя это тем, что женщины не придерживаются правильного способа ношения хиджаба, сообщает УНН со ссылкой на Associated press.
Детали
Радикальное исламское движение Талибан будет использовать силы безопасности, чтобы не допустить посещения женщинами одного из самых популярных национальных парков Афганистана, согласно информации, предоставленной пресс-секретарем министерства по делам порока и добродетели. Министерство утверждает, что женщины не придерживаются надлежащего способа ношения хиджаба, или исламского платка, когда идут в Банд-е-Амир в центральной провинции Бамиан.
Это произошло через неделю после того, как министр Мохаммад Халид Ханафи посетил провинцию и заявил чиновникам и религиозным деятелям, что женщины не придерживаются правильного способа ношения хиджаба, и попросил сотрудников службы безопасности не допускать женщин к этому туристическому месту. "Посещение достопримечательностей не является обязательным для женщин", - сказала тогда Ханафи.
"Не довольствуясь лишением девушек и женщин образования, работы и свободного передвижения, талибы также хотят забрать у них парки и спорт, а теперь даже природу, как мы видим из последнего запрета женщинам посещать Банди-Амир", - сказала Хизер Барр, ассоциированный директор по правам женщин Хьюман Райтс Вотч.
Добавим
В ноябре прошлого года правительство, возглавляемое талибами, запретило женщинам пользоваться общественными местами, включая парки, заявив, что они неправильно носят хиджаб или не соблюдают правила гендерной сегрегации.
С момента захвата власти в стране 15 августа 2021 года после вывода войск США и НАТО они ввели ряд ограничений, направленных против афганских девушек и женщин, в частности запретили девушкам ходить в школу после шестого класса, запретили афганским женщинам работать в местных и неправительственных организациях, а также расправились с СМИ.
Эти жёсткие меры вызвали бурное международное возмущение, в том числе со стороны стран с мусульманским большинством населения.
Банд-е-Амир является главной туристической достопримечательностью Бамиана. В 2009 году он стал первым национальным парком страны и привлекает тысячи посетителей каждый год. Это основной источник дохода для местных жителей и их экскурсионного, ресторанного, гостиничного и ремесленного бизнеса.
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