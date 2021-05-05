Катували військових у захопленій будівлі донецького СБУ: викрито ще двох бойовиків

Цитата:

"Повідомлено про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням установлено, що "один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, будучи охоронцем в одній з “в’язниць” окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони". "З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різним частинам тіла", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, інший підозрюваний "з квітня 2014 року по лютий 2016 року, будучи охоронцем тієї ж “в’язниці”, принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи їх життю".

Такі злочинні дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій.

Доповнення

Наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій “в’язниці ДНР”. Загалом в матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, де учасниками НЗФ РФ утримувалося понад 3500 осіб.

Додамо, за катування і утримання полонених в підпільній в'язниці "Ізоляція" на Донбасі повідомили підозру вже 10 бойовикам.