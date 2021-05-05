Пытали военных в захваченном здании донецкого СБУ: разоблачены еще двое боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Еще двум боевикам сообщено о подозрении за пытки украинских военных в застенках оккупационной администрации РФ в Донецкой области, а именно - в захваченном помещении управления СБУ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Цитата:
"Сообщено о подозрении двум гражданам Украины в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что "один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны". "С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела", - сообщили в прокуратуре.
По данным следствия, другой подозреваемый "с апреля 2014-го по февраль 2016 года, будучи охранником в той же "тюрьме", унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни".
Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским Конвенциям.
Дополнение
Установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой "тюрьме ДНР". Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных местах несвободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где участниками НВФ РФ содержалось более 3500 человек.
Добавим, за пытки и содержание пленных в подпольной тюрьме "Изоляция" на Донбассе сообщили подозрение уже 10 боевикам.