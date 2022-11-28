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Катерина Осадча доєдналася до благодійного проєкту МХП щодо забезпечення малюків дитячим харчуванням

Катерина Осадча доєдналася до благодійного проєкту МХП щодо забезпечення малюків дитячим харчуванням

Київ • УНН

 • 1358936 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українська телеведуча Катерина Осадча приєдналася до проєкту бренду “Наша Ряба” та благодійного фонду “МХП-Громаді” із забезпечення дитячим харчуванням малюків. Про це телеведуча повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

У межах проєкту планують передати 40 тис. баночок дитячого харчування “КоКо” від “Нашої Ряби”. Його отримають заклади, що опікуються дітьми, позбавленими батьківського піклування; малюки, які опинилися в скруті через війну; а також родини працівників МХП з дітками.

Цитата

“У цей складний час задля того, щоб допомогти перезимувати нашим найменшим українцям, із брендом дитячого харчування “КоКо” від “Наша Ряба” та благодійним фондом “МХП-Громаді” ми ініціювали важливий проєкт - опікування дитячими будинками та сім’ями, що цього потребують. Дітки, які не мають батьків, або ж чиї сім’ї вимушено залишили домівки через війну або потребують додаткової підтримки, уже отримують і будуть отримувати допомогу – а це 40 000 баночок дитячого харчування "КоКо" із якісної курятини "Наша Ряба". Я куруватиму цей процес, і ми докладемо всіх зусиль, аби проект тривав якомога довше”, - повідомила Осадча.

Довідка

“Наша Ряба” – бренд охолодженої курятини високої якості, без антибіотиків та гормонів росту. "Наша Ряба" піклується про українські сім’ї понад 20 років.

“КоКо” – дитяче харчування з якісної курочки "Наша Ряба" для дітей віком від 6 місяців до 1,5 року. Продукт не містить солі, барвників, консервантів та ароматизаторів.

Благодійний фонд “МХП-Громаді” – лідер з розвитку громад України. Серед напрямів роботи фонду: розвиток культури, сфери збереження здоров’я, освіти й науки, комунального сектору та ін. Географія діяльності охоплює 13 областей України.

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