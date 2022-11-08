"Наша Ряба" та "МХП-Громаді" запускають благодійний проєкт із забезпечення дитячим харчуванням малюків України

Деталі

У межах проєкту передадуть 40 тис. баночок дитячого харчування «КОКО» від «Нашої Ряби». Його отримають заклади, що опікуються дітьми, позбавленими батьківського піклування; малюки, які опинилися в скруті через війну; а також родини працівників МХП з дітками. Зокрема, три будинки дитини, Сумська обласна дитяча клінічна лікарня, понад 130 родин у складних обставинах, а також більше ніж тисяча діток працівників МХП.

Перші партії дитячого харчування «КОКО» вже передали адресатам. Зокрема працівники фонду «МХП-Громаді» доставили продукцію в Запорізький будинок дитини, який нині базується в Стрию, та Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини. Також кількамісячний запас продукції вже отримали родини з 19 населених пунктів Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

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«Великі бренди та компанії є важливою частиною життя мільйонів українців і не можуть бути осторонь у складні періоди, особливо під час війни. Бренд «Наша Ряба» з перших днів підтримує українців. І наш благодійний проєкт із забезпечення дитячим харчуванням «КОКО» – логічне продовження цієї підтримки. Я переконаний, що разом ми точно можемо допомогти більшій кількості дітей і саме тим, хто цього найбільше потребує», – розповів Олексій Безуглий, директор департаменту створення любові споживачів МХП, компанії-засновниці бренду «Наша Ряба».

Нагадаємо

За час повномасштабної війни МХП передала на благодійність своєї продукції на майже 750 млн грн.

Довідка

«Наша Ряба» – бренд охолодженої курятини високої якості, без антибіотиків та гормонів росту. «Наша Ряба» піклується про українські сім’ї понад 20 років.

«КОКО» – дитяче харчування з якісної курочки «Наша Ряба» для дітей віком від 6 місяців до 1,5 року. Продукт не містить солі, барвників, консервантів та ароматизаторів.

Благодійний фонд «МХП-Громаді» – лідер з розвитку громад України. Серед напрямів роботи фонду: розвиток культури, сфери збереження здоров’я, освіти й науки, комунального сектору та ін. Географія діяльності охоплює 13 областей України.