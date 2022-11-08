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"Наша Ряба" и "МХП-Громаде" запускают благотворительный проект по обеспечению детским питанием малышей Украины

"Наша Ряба" и "МХП-Громаде" запускают благотворительный проект по обеспечению детским питанием малышей Украины

Киев • УНН

 • 382982 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бренд «Наша Ряба» и благотворительный фонд «МХП-Громаде» запускают благотворительный проект по обеспечению детского питания малышей. Об этом сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.

Детали

В рамках проекта передадут 40 тыс. баночек детского питания «КОКО» от «Нашей Рябы». Его получат заведения, которые заботятся о детях, лишенных родительской опеки; малыши, оказавшиеся в затруднении из-за войны; а также семьи работников МХП с детьми. В частности, три дома ребенка, Сумская областная детская клиническая больница, более 130 семей в сложных обстоятельствах, а также более тысячи детей работников МХП.

Первые партии детского питания «КОКО» уже передали адресатам. В частности, работники фонда «МХП-Громаде» доставили продукцию в Запорожский дом ребенка, ныне базирующийся в Стрые, и Тернопольский областной центр реабилитации и развития ребенка. Также несколько месяцев запас продукции уже получили семьи из 19 населенных пунктов Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

Цитата

«Крупные бренды и компании являются важной частью жизни миллионов украинцев и не могут быть в стороне в сложные периоды, особенно во время войны. Бренд «Наша Ряба» с первых дней поддерживает украинцев. И наш благотворительный проект по обеспечению детским питанием «КОКО» – логическое продолжение этой поддержки. Я убежден, что вместе мы точно можем помочь большему количеству детей и именно тем, кто в этом больше всего нуждается», – рассказал Алексей Безуглый, директор департамента создания любви потребителей МХП, компании-основательницы бренда «Наша Ряба».

Напомним

За время полномасштабной войны МХП передала на благотворительность своей продукции почти на 750 млн грн.

Справка

«Наша Ряба» – бренд охлажденной курятины высокого качества, без антибиотиков и гормонов роста. «Наша Ряба» заботится об украинских семиьях более 20 лет.

«КОКО» – детское питание из качественной курочки «Наша Ряба» для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года. Продукт не содержит соли, красителей, консервантов и ароматизаторов.

Благотворительный фонд «МХП-Громаде» – лидер по развитию громад Украины. Среди направлений работы фонда: развитие культуры, сферы сохранения здоровья, образования и науки, коммунального сектора и т.д. География деятельности включает 13 областей Украины.

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