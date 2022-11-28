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Екатерина Осадчая присоединилась к благотворительному проекту МХП по обеспечению малышей детским питанием

Екатерина Осадчая присоединилась к благотворительному проекту МХП по обеспечению малышей детским питанием

Киев • УНН

 • 1358934 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинская телеведущая Екатерина Осадчая присоединилась к проекту бренда “Наша Ряба” и благотворительному фонду “МХП-Громаде” по обеспечению детским питанием малышей. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В рамках проекта планируют передать 40 тыс. баночек детского питания “КоКо” от “Нашей Рябы”. Его получат заведения, которые заботятся о детях, лишенных родительской опеки; малыши, оказавшиеся в затруднении из-за войны; а также семьи работников МХП с детьми.

Цитата

“В это сложное время для того, чтобы помочь перезимовать нашим самым маленьким украинцам, с брендом детского питания “КоКо” от “Наша Ряба” и благотворительным фондом “МХП-Громаде” мы инициировали важный проект – попечительство детскими домами и семьямы, которые в этом нуждаются. Детки, не имеющие родителей, или чьи семьи вынуждены покинуть дом из-за войны или нуждающиеся в дополнительной поддержке, уже получают и будут получать помощь – а это 40 000 баночек детского питания "КоКо" из качественной курятины "Наша Ряба". Я буду курировать этот процесс, и мы приложим все усилия, чтобы проект длился как можно дольше”, - сообщила Осадчая.

Справка

“Наша Ряба” – бренд охлажденной курятины высокого качества, без антибиотиков и гормонов роста. "Наша Ряба" заботится об украинских семьях более 20 лет.

“КоКо” – детское питание из качественной курочки "Наша Ряба" для детей от 6 месяцев до 1,5 года. Продукт не содержит соли, красителей, консервантов и ароматизаторов.

Благотворительный фонд “МХП-Громаде” – лидер по развитию громад Украины. Среди направлений работы фонда: развитие культуры, сферы сохранения здоровья, образования и науки, коммунального сектора и т.д. География деятельности включает 13 областей Украины.

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