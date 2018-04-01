"Карпати" у більшості завдали поразки "Чорноморцю"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Львові на стадіоні “Україна” за присутності 1 241 глядача “Карпати” приймали одеський “Чорноморець” в рамках 25-го туру Української Прем’єр-ліги, передає УНН з посиланням на сайт “зелено-білих”.
“Моряки” активно розпочали, але до ударів по воротах Шевченка, як правило, справа не доходила. Натомість, “Карпати” діяли впевнено та агресивно. Вже скоро м’яч залетів у ворота гостей, але взяття воріт у виконанні Шведа не зарахували — Мар’ян забрався в офсайд. Від стартової активності “Чорноморця” не лишилось і сліду, “карпатівці” продовжували тиснути суперника. Забитий м’яч Хорхе Карраскаля по праву може претендувати на найкрасивіший гол 25-го туру. Колумбієць прокинув круглого між ногами захисника одеситів та з лінії поля пробив прямісінько у ворота — 1:0.
Пропущений м’яч добряче розлютив “Чорноморець”, тож не зумівши організувати хоч якоїсь небезпеки в атаці, гості прибігли до жорстких дій. Після небезпечної гри від Матяжа, Ніка Сандохадзе не зміг продовжити матч та покинув поле тільки з допомогою лікарів. Орест Лебеденко замінив грузинського захисника.
У компенсований арбітром час “моряки” зуміли відігратися. Шевченко, забравши “круглого”, виставляв ноги вперед та збивав Бобка — Монзуль вказала на “точку”. 1:1 — Третьяков реалізував 11-метровий удар.
З початком другого тайму “леви” прагнули якнайшвидше відновити перевагу у рахунку. Ді Франко вивів Шведа на ударну позицію, а Мар’ян філігранно перекинув ігровий снаряд через Безрука — 2:1. Збільшувати перевагу міг Мякушко, Сергій пробив у дотик, але в останню мить Безрук виставив ногу та врятував команду від пропущеного м’яча.
Радість господарів продовжив Катріель Санчес, який вийшов на поле замість Шведа. Аргентинець пробив у штангу після розіграшу стандарту, але потім сам зіграв на добиванні — дебютний гол за “Карпати” та 3:1.
Примітно, що з 72 хвилини “моряки” грали у меншості через другу жовту картку Чорнія.
Додамо, що в турнірній таблиці “Карпати” піднялися на 10-ту сходинку в групі вильоту (23) і відірвалися від останнього “Чорноморця” на 4 пункти.