"Карпати" святкували перемогу над "Зіркою"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У заключному протистоянні 26-го туру Української Прем'єр-ліги зустрілись клуби з Групи вильоту – "Карпати" у Львові приймали "Зірку" з Кропивницького, передає кореспондент УНН.
Зустріч пройшла за великої кількості порушень правил – 14 у господарів і 22 у футболістів "Зірки". Така груба гра призвела до вилучення відразу двох футболістів кропивничан Армана Оганесяна (59 хв) і Цюпи (75), а також отриманої червоної картки Лобая (54) у "Карпат".
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У першому таймі єдиний гол на дві команди записав до свого активу 20-річний Олексій Гуцуляк. На 50 хвилині "Зірка" зусиллями півзахисника Дмитра Білонога вирівняла становище, але ненадовго. Сергій Мякушко забив з передачі Мар'яна Шведа – 2:1.
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Варто зазначити, що "леви" з 26 очками піднялися на 9-те місце в турнірній таблиці, "Зірка" має на 3 пункти менше – 10.