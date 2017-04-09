"Карпати" і "Дніпро" завершили поєдинок результативною нічиєю

В середині тайму простріл у виконанні гравця домашнього колективу завершився автоголом Сватка. У проміжку з 50 по 64 хвилини 19-річний нападник "Дніпра" Артем Довбик дозволив вийти вперед дніпрянам. Проте останнє слово у зустрічі залишилось за "левами", котрі скористалися неузгодженими діями Сватка і голкіпера гостей. Як наслідок гол до свого актив записав Ігор Худоб'як – 2:2.

Відзначимо, що команди залишилися сусідами по турнірній таблиці - "Карпати" десяті з багажем в 17 очок, "Дніпро" позаду із 11 балами.

Нагадаємо, сьогодні, о 19.30 "Динамо" та "Олімпік" закриють 24-й тур УПЛ.