"Карпаты" и "Днепр" завершили поединок результативной ничьей

В середине тайма прострел в исполнении игрока домашнего коллектива завершился автоголом Сватка. В промежутке с 50 по 64 минуты 19-летний нападающий "Днепра" Артем Довбик позволил выйти вперед днепрянам. Однако последнее слово во встрече осталось за "львами", которые воспользовались несогласованными действиями Сватка и голкипера гостей. Как следствие гол в свой актив записал Игорь Худобяк - 2:2.

Отметим, что команды остались соседями по турнирной таблице - "Карпаты" десятые с багажом в 17 очков, "Днепр" позади с 11 баллами.

Напомним, сегодня, в 19.30 "Динамо" и "Олимпик" закроют 24-й тур УПЛ .