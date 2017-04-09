"Карпаты" и "Днепр" завершили поединок результативной ничьей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На "Арене Львов" в присутствии 4963 зрителей местные "Карпаты" сыграли в боевую ничью с "Днепром" в рамках 24 тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.
В середине тайма прострел в исполнении игрока домашнего коллектива завершился автоголом Сватка. В промежутке с 50 по 64 минуты 19-летний нападающий "Днепра" Артем Довбик позволил выйти вперед днепрянам. Однако последнее слово во встрече осталось за "львами", которые воспользовались несогласованными действиями Сватка и голкипера гостей. Как следствие гол в свой актив записал Игорь Худобяк - 2:2.
Отметим, что команды остались соседями по турнирной таблице - "Карпаты" десятые с багажом в 17 очков, "Днепр" позади с 11 баллами.
Напомним, сегодня, в 19.30 "Динамо" и "Олимпик" закроют 24-й тур УПЛ .