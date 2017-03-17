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"Карпати" і "Дніпро" не виявили переможця

"Карпати" і "Дніпро" не виявили переможця

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У дебютному поєдинку 22-му туру Ліги Парі-Матч львівські "Карпати" на "Дніпро-Арені" зустрілися із місцевим "Дніпром", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "левів".

Зважаючи на відсутність креативних і досвідчених лідерів (Олексій Гуцуляк, Ігор Худоб'як, Олег Голодюк і Денис Мірошніченко), "Карпати" дещо змінили традиційний короткий розіграш м’яча. Частіше голкіпер Боровик чи його партнери по обороні, вибивали "круглого" вперед, з надією на те, що Гладкий зачепиться і продовжить атаку. При цьому, захист "левів" виглядав доволі монолітним, не даючи супернику практично жодного шансу. Власне, за весь перший тайм можна згадати лише вкрай невдалу спробу Ротаня пробити спиною, неточний удар Польового з-за меж карного, а також одне вривання, яке хоч і тягнуло на небезпеку, але все ж було ліквідоване Дитятьєвим.

Другий тайм почався гостріше і саме "Карпати" могли відкривати рахунок. Ксьонз не розгубився у карній зоні і на точність цілив у дальній кут, але влучив у штангу. Першим на добиванні міг бути Чачуа, однак захисник квапливо виніс м’яча на корнер.

"Дніпро" відповів не менш гостро – двома вкрай небезпечними епізодами, в яких ворота "Карпат", рятувала виключно виконавча майстерність суперників, які примудрилися схибити. Свій шанс отримав і Гладкий, який прокинув м’яча повз трьох захисників, але от з ударом не склалося – точно в руки голкіперу – 0:0.

Таким чином "Карпати" виконали завдання-мінімум, що було поставлено на цей поєдинок, зігравши внічию, і залишилися на 10-ій сходинці в турнірній таблиці – 12 очок. У "Дніпра" – 10 балів.

Як повідомляв УНН, вхід на станціях столичного метро обмежать через матч "Динамо" - "Чорноморець".

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