"Карпаты" и "Днепр" не выявили победителя

Ввиду отсутствия креативных и опытных лидеров (Алексей Гуцуляк, Игорь Худобяк, Олег Голодюк и Денис Мирошниченко), "Карпаты" несколько изменили традиционный короткий розыгрыш мяча. Чаще голкипер Боровик или его партнеры по обороне, выбивали "круглого" вперед, в надежде на то, что Гладкий зацепится и продолжит атаку. При этом, защита "львов" выглядела довольно монолитной, не давая сопернику практически ни единого шанса. Собственно, за весь первый тайм можно вспомнить лишь крайне неудачную попытку Ротаня пробить спиной, неточный удар Полевого из-за пределов штрафной, а также одно врывание, которое хоть и несло опасность, но все же было ликвидировано Дитятьевым.

Второй тайм начался острее и именно "Карпаты" могли открывать счет. Ксенз не растерялся в штрафной зоне и на точность целил в дальний угол, но попал в штангу. Первым на добивании мог быть Чачу, однако защитник торопливо вынес мяч на корнер.

"Днепр" ответил не менее остро - двумя крайне опасными эпизодами, в которых ворота "Карпат", спасал только исполнительское мастерство соперников, которые умудрились ошибиться. Свой шанс получил и Гладкий, который прокинул мяч мимо трех защитников, но вот с ударом не сложилось - точно в руки голкиперу - 0:0.

Таким образом "Карпаты" выполнили задачу-минимум, что было поставлено на этот поединок, сыграв вничью, и остались на десятой строчке в турнирной таблице - 12 очков. У "Днепра" - 10 баллов.

Как сообщал УНН, вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Черноморец".