"Карпаты" и "Днепр" не выявили победителя

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 47836 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106752 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122159 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181295 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132224 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126084 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118262 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106566 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107591 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103928 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Карпаты" и "Днепр" не выявили победителя

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В дебютном поединке 22-го тура Лиги Пари-Матч львовские "Карпаты" на "Днепр-Арене" встретились с местным «Днепром», сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "львов".

Ввиду отсутствия креативных и опытных лидеров (Алексей Гуцуляк, Игорь Худобяк, Олег Голодюк и Денис Мирошниченко), "Карпаты" несколько изменили традиционный короткий розыгрыш мяча. Чаще голкипер Боровик или его партнеры по обороне, выбивали "круглого" вперед, в надежде на то, что Гладкий зацепится и продолжит атаку. При этом, защита "львов" выглядела довольно монолитной, не давая сопернику практически ни единого шанса. Собственно, за весь первый тайм можно вспомнить лишь крайне неудачную попытку Ротаня пробить спиной, неточный удар Полевого из-за пределов штрафной, а также одно врывание, которое хоть и несло опасность, но все же было ликвидировано Дитятьевым.

Второй тайм начался острее и именно "Карпаты" могли открывать счет. Ксенз не растерялся в штрафной зоне и на точность целил в дальний угол, но попал в штангу. Первым на добивании мог быть Чачу, однако защитник торопливо вынес мяч на корнер.

"Днепр" ответил не менее остро - двумя крайне опасными эпизодами, в которых ворота "Карпат", спасал только исполнительское мастерство соперников, которые умудрились ошибиться. Свой шанс получил и Гладкий, который прокинул мяч мимо трех защитников, но вот с ударом не сложилось - точно в руки голкиперу - 0:0.

Таким образом "Карпаты" выполнили задачу-минимум, что было поставлено на этот поединок, сыграв вничью, и остались на десятой строчке в турнирной таблице - 12 очков. У "Днепра" - 10 баллов.

Как сообщал УНН, вход на станциях столичного метро ограничат из-за матча "Динамо" - "Черноморец".

Украинские Национальные Новости

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