Автомобіль "швидкої" з військовими зіткнувся з легковиком у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Харкові на Московському проспекті. Карета швидкої допомоги з військовими зіткнулася з легковиком "Volkswagen". Про це повідомили УНН в регіональному центрі Міноборони України.
Автомобіль швидкої допомоги віз до військового госпіталю шість бійців.
За попередніми даними, в результаті аварії постраждали три людини: водій автомобіля швидкої допомоги, медсестра, а також водій "Volkswagen".
У поліції обіцяють повідомити деталі ДТП пізніше.