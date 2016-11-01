Автомобиль "скорой" с военными столкнулся с легковушкой в ​​Харькове

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Харькове на Московском проспекте. Карета скорой помощи с военными столкнулась с легковушкой "Volkswagen". Об этом УНН сообщили в региональном центре Минобороны Украины.