Автомобиль "скорой" с военными столкнулся с легковушкой в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Харькове на Московском проспекте. Карета скорой помощи с военными столкнулась с легковушкой "Volkswagen". Об этом УНН сообщили в региональном центре Минобороны Украины.
Автомобиль скорой помощи вез в военный госпиталь шесть бойцов.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека: водитель автомобиля скорой помощи, медсестра, а также водитель "Volkswagen".
В полиции обещают сообщить детали ДТП позже.