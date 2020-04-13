Карасьов порівняв Кличка з Джуліані: сильний мер для складних часів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Краще за інших регіонів з пандемією коронавірусу справляється мер Києва Віталій Кличко, який "чітко відпрацьовує ситуацію в столиці". Про це на Facebook-сторінці написав політолог Вадим Карасьов.
Він порівняв Кличка з Рудольфом Джуліані на посаді мера Нью-Йорка: "Коли в Нью-Йорку в 2001 році впали вежі-близнюки, в той час мер міста Джуліані не знітився - діяв чітко і відповідно до моменту. Координував роботу міських служб і заспокоював людей в ефірі. Сьогодні Віталій Кличко показує себе як сильний мер для складних часів. Так само, як і його друг Джуліані в той час".
У результаті у Кличка рекордний за останні 3 роки рейтинг - 54%. На найближчих виборах за нього проголосували б 40% киян, що в 4 рази більше, ніж у найближчих конкурентів. У другому турі Кличко набрав би майже 50%, випередивши будь-якого іншого кандидата.
Карасьов пояснив такі електоральні результати адекватними діями київської мерії на тлі невпевненості центральної влади і низки регіонів.
"Україна, як мені здається, вчасно почала реагувати на поширення коронавірусу. Однак при цьому представники влади поводили і повдять себе по-різному. Центральна влада мечеться з рішеннями - то думала вводити/не вводити ПП, то вже збирається послабити карантин на початку травня. У регіонах керівництво областей і мери діють хто як: десь взяли ситуацію в свої руки, десь - до сих пір не знають, що робити", - написав політолог.