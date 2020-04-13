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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 260 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 17809 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Карасев сравнил Кличко с Джулиани: сильный мэр для сложных времен

Карасев сравнил Кличко с Джулиани: сильный мэр для сложных времен

Киев  •  УНН

 • 13638 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Лучше других регионов с пандемией коронавируса справляется мэр Киева Виталий Кличко, который “четко отрабатывает ситуацию в столице”. Об этом на Facebook-странице написал политолог Вадим Карасев.

Он сравнил Кличко с Рудольфом Джулиани на посту мэра Нью-Йорка: “Когда в Нью-Йорке в 2001 году упали башни-близнецы, в то время мэр города Джулиани не стушевался — действовал четко и в соответствии с моментом. Координировал работу городских служб и успокаивал людей в эфире. Сегодня Виталий Кличко показывает себя как сильный мэр для сложных времен. Так же, как и его друг Джулиани в то время”.

В результате у Кличко рекордный за последние 3 года рейтинг — 54%. На ближайших выборах за него проголосовали бы 40% киевлян, что в 4 раза больше, чем у ближайших конкурентов. Во втором туре Кличко набрал бы почти 50%, опередив любого другого кандидата.

Карасев объяснил такие электоральные результаты адекватными действиями киевской мэрии на фоне неуверенности центральной власти и ряда регионов.

“Украина, как мне кажется, вовремя начала реагировать на распространение коронавируса. Однако при этом представители власти вели и ведут себя по-разному. Центральная власть мечется с решениями — то думала вводить/не вводить ЧП, то уже собирается ослабить карантин в начале мая. В регионах руководство областей и мэры действуют кто как: где-то взяли ситуацию в свои руки, где-то — до сих пор не знают, что делать”, — написал политолог.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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