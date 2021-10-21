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Канікули та масковий режим: Румунія запроваджує комендантську годину для невакцинованих

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про ряд обмежувальних заходів, які діятимуть в країні у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Повідомляє УНН з посиланням на Romania Journal.

Канікули та масковий режим: Румунія запроваджує комендантську годину для невакцинованих

Деталі

Клаус Йоганніс наголосив, що з понеділка учні відправляються на канікули терміном на два тижні.

“Очевидно, що школи сильно постраждали, як учні, так і вчителі, які інфіковані. З понеділка для малечі розпочнуться канікули. Сьогодні вирішено, що ці канікули діятимуть не лише для початкових класів, а й для загальноосвітніх та старших шкіл протягом двох тижнів”, -сказав Йоганніс після робочої зустрічі з представниками уряду щодо управління пандемією COVID-19.

Також президент заявив, що з наступного тижня будуть введені додаткові обмеження, серед яких знову діятиме масковий режим.

“Починаючи з понеділка, маску знову потрібно буде носити скрізь. Ви повинні носити маску, як у приміщенні, так і на вулиці, у школі та на ярмарках, у кіно та коли гуляєте на вулиці”, — додав глава держави.

Йоганніс порадив громадянам не вірити фейкам, що вакцина проти коронавірусу, нібито, є небезпечною.

За даними Worldometers, у Румунії вже тиждень щодня виявляють понад 15 тисяч нових випадків COVID-19, що є рекордом з початку пандемії.

“Поки ви всі не переконаєтеся, що вам необхідно зробити щеплення, на жаль, нам необхідно ввести ці обмеження, щоб подбати про найбільш вразливих” — зазначив президент.

Йоганніс додав, що для не вакцинованих, вночі буде обмежений рух, за винятком тих, хто зможе довести, що перебуває на вулиці з метою роботи. Протягом дня доступ до більшості закладів буде дозволений лише при демонстрації зеленого сертифіката, а для нещеплених існує маса обмежень.

“Ситуація поступово покращуватиметься, оскільки більше людей зрозуміє, що необхідно робити щеплення, аби ми могли подолати цю пандемію”, — підкреслив він.

Нагадаємо

На головних площах румунської столиці 3 жовтня тисячі людей взяли участь у демонстрації проти нових COVID-обмежень, оголошених урядом на початку цього місяця для боротьби з різким зростанням кількості інфекцій.

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