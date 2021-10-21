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Каникулы и масочный режим: Румыния вводит комендантский час для невакцинированных

Киев • УНН

 • 17445 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о ряде ограничительных мер, которые будут действовать в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Сообщает УНН со ссылкой на Romania Journal.

Каникулы и масочный режим: Румыния вводит комендантский час для невакцинированных

Детали

Йоханнис подчеркнул, что с понедельника ученики отправляются на каникулы сроком на две недели.

“Очевидно, что школы сильно пострадали, как ученики, так и учителя, которые инфицированы. С понедельника для детей начнутся каникулы. Сегодня решено, что эти каникулы будут действовать не только для начальных классов, но и для общеобразовательных и старших школ в течение двух недель”, — сказал Йоханнис после рабочей встречи с представителями правительства по управлению пандемией COVID-19.

Также президент заявил, что со следующей недели будут введены дополнительные ограничения, среди которых снова будет действовать масочный режим.

“Начиная с понедельника, маску снова нужно будет носить везде. Вы должны носить маску, как в помещении, так и на улице, в школе и на ярмарках, в кино и когда гуляете на улице”, — добавил глава государства.

Йоханнис посоветовал гражданам не верить фейкам, что вакцина против коронавируса, якобы, опасна.

По данным Worldometers, в Румынии уже неделю ежедневно выявляют более 15 тысяч новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии.

“Пока вы все не убедитесь, что вам необходимо сделать прививки, к сожалению, нам необходимо ввести ограничения, чтобы позаботиться о наиболее уязвимых”, — отметил президент.

Йоханнис добавил, что для невакцинированных, ночью будет ограничено движение, за исключением тех, кто сможет доказать, что находится на улице с целью работы. В течение дня доступ к большинству учреждений будет разрешен только при предъявлении зеленого сертификата, а для непривитых существует масса ограничений.

“Ситуация будет постепенно улучшаться, поскольку больше людей поймет, что необходимо делать прививки, чтобы мы могли преодолеть эту пандемию”, — подчеркнул он.

Напомним

На главных площадях румынской столицы 3 октября тысячи людей провели демонстрацию против новых COVID-ограничений, объявленных правительством в начале этого месяца для борьбы с резким ростом числа инфекций.

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