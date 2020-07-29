Кандидатів у президенти Білорусі викликають у ЦВК

"Завтра, о 8.55, всіх кандидатів запрошують в ЦВК. Навіщо? Дізнаємося завтра", - написав він.

Як повідомляє видання "Белапан", Анна Канопацкая також отримала запрошення і піде в ЦВК. Запрошений і Андрій Дмитрієв - про це повідомила керівник його ініціативної групи Тетяна Короткевич.

Причину виклику кандидатам в президенти не пояснили.

Що стосується Світлани Тіхановської, то, за словами представника її штабу Анни Красулиної, на даний момент кандидат не прийняла рішення, оскільки запрошення не отримала.

"Був один дзвінок з міського номера, незадовго до 19.00, ми відразу не змогли відповісти. Потім, побачивши, що це номер Центрвиборчкому, передзвонили, але ніхто вже не відповідав. Оскільки запрошення поки не отримано, і рішення поки немає ніякого. Можливо, запрошення прийде поштою", - припустила Красулина.

Додамо, що в президентських виборах беруть участь п'ять кандидатів: Андрій Дмитрієв, Анна Канопацкая, Світлана Тіхановська, Сергій Черечень і діючий глава держави Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що в Білорусі через пандемію вирішили зменшити кількість спостерігачів за виборами.