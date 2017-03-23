Кандидат у президенти Франції засудив дії РФ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кандидат на місце Глави держави у Франції Бенуа Амон засудив дії Російської Федерації на сході України та анексію півострова Крим. Про це він заявив під час обговорення оборонної політики Франції у Страсбурзі, передає УНН.
"Анексувавши Крим і активно підтримуючи сепаратистів в Україні, Росія порушує всі договори" - сказав Б.Амон.
Нагадаємо, 21 березня 2017 року, у Франції пройшли перші теледебати кандидатів у президенти.
Як повідомляв УНН, Франція висловила стурбованість через мілітаризацію Росією окупованого Криму і погіршенням ситуації з правами людини на півострові, зокрема, кримських татар. Про це йдеться в заяві МЗС Франції.
Раніше, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро звинуватив Росію у спробах вплинути на французьку виборчу кампанію за допомогою кібератак.
En annexant la Crimée et en soutenant activement les mouvements séparatistes ukrainiens, la Russie viole l’ensemble des traités.#ConfDefense pic.twitter.com/8xyTLEwB77— Benoît Hamon (@benoithamon) 23 марта 2017 г.