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Кандидат у президенти Франції засудив дії РФ на Донбасі

Кандидат у президенти Франції засудив дії РФ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Кандидат на місце Глави держави у Франції Бенуа Амон засудив дії Російської Федерації на сході України та анексію півострова Крим. Про це він заявив під час обговорення оборонної політики Франції у Страсбурзі, передає УНН.

"Анексувавши Крим і активно підтримуючи сепаратистів в Україні, Росія порушує всі договори" - сказав Б.Амон.

Нагадаємо, 21 березня 2017 року, у Франції пройшли перші теледебати кандидатів у президенти.

Як повідомляв УНН, Франція висловила стурбованість через мілітаризацію Росією окупованого Криму і погіршенням ситуації з правами людини на півострові, зокрема, кримських татар. Про це йдеться в заяві МЗС Франції.

Раніше, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро звинуватив Росію у спробах вплинути на французьку виборчу кампанію за допомогою кібератак.

En annexant la Crimée et en soutenant activement les mouvements séparatistes ukrainiens, la Russie viole l’ensemble des traités.#ConfDefense pic.twitter.com/8xyTLEwB77

— Benoît Hamon (@benoithamon) 23 марта 2017 г.

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