Кандидат в президенты Франции осудил действия РФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Кандидат на место главы государства во Франции Бенуа Амон осудил действия Российской Федерации на востоке Украины и аннексию полуострова Крым. Об этом он заявил во время обсуждения оборонной политики Франции в Страсбурге, передает УНН.
"Аннексировав Крым и активно поддерживая сепаратистов в Украине, Россия нарушает все договоры", - сказал Б.Амон.
Напомним, 21 марта 2017 года, во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты.
Как сообщал УНН, Франция выразила обеспокоенность милитаризацией Россией оккупированного Крыма и ухудшением ситуации с правами человека на полуострове, в частности, крымских татар. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил Россию в попытках повлиять на французскую избирательную кампанию с помощью кибератак.
En annexant la Crimée et en soutenant activement les mouvements séparatistes ukrainiens, la Russie viole l'ensemble des traités. #ConfDefense pic.twitter.com/8xyTLEwB77- Benoît Hamon (@benoithamon) 23 марта 2017 г.