Кандидат в президенты Франции осудил действия РФ на Донбассе

"Аннексировав Крым и активно поддерживая сепаратистов в Украине, Россия нарушает все договоры", - сказал Б.Амон.

Напомним, 21 марта 2017 года, во Франции прошли первые теледебаты кандидатов в президенты.

Как сообщал УНН, Франция выразила обеспокоенность милитаризацией Россией оккупированного Крыма и ухудшением ситуации с правами человека на полуострове, в частности, крымских татар. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил Россию в попытках повлиять на французскую избирательную кампанию с помощью кибератак.

En annexant la Crimée et en soutenant activement les mouvements séparatistes ukrainiens, la Russie viole l'ensemble des traités. #ConfDefense pic.twitter.com/8xyTLEwB77