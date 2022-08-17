Канадські законодавці планують поїздку на Тайвань на тлі зростання напруги в Китаї

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Делегація канадських законодавців планує відвідати Тайвань у жовтні у пошуках економічних можливостей в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, заявила член парламенту від ліберальної партії Джуді Сгро, що може ще більше посилити напруженість у відносинах між Китаєм і Заходом. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.