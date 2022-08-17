Канадські законодавці планують поїздку на Тайвань на тлі зростання напруги в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Делегація канадських законодавців планує відвідати Тайвань у жовтні у пошуках економічних можливостей в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, заявила член парламенту від ліберальної партії Джуді Сгро, що може ще більше посилити напруженість у відносинах між Китаєм і Заходом. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Сгро повідомила, що члени парламентського комітету з торгівлі вже деякий час планують відвідати самоврядний острів.
"Намір не полягає в тому, щоб зруйнувати та створити проблеми для Тайваню чи Китаю. Йдеться про торгівлю, дружбу, можливості для Канади в усьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", — сказала Reuters Сгро, яка очолює торгову групу.
Сгро повідомила, що в минулому канадські законодавці відвідували Тайвань раз на два роки, але зупинилися через пандемію коронавірусу.
Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо заявив, що поважає рішення законодавців відвідати Тайвань.
"Парламентські асоціації та групи дружби регулярно подорожують, і ми поважаємо їхню незалежність", — йдеться у заяві міністерства закордонних справ Канади.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі раніше цього місяця заявила, що напруженість між США та Китаєм після візиту Пелосі може дестабілізувати ситуацію в районі Тайванської протоки, і закликала Пекін знизити напруженість ситуації.
Доповнення
Давнє протистояння між Канадою та Китаєм закінчилося минулого року, коли прокуратура США погодилася закрити справу про банківське шахрайство проти фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу, відомої китайської бізнес-леді. Вона була під домашнім арештом у Канаді під час процедури екстрадиції.
Після звільнення Мен Китай звільнив двох канадців, затриманих Пекіном за звинуваченням у шпигунстві.