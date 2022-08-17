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Канадские законодатели планируют поездку на Тайвань на фоне роста напряжения в Китае

Киев • УНН

 • 110169 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Делегация канадских законодателей планирует посетить Тайвань в октябре в поисках экономических возможностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила член парламента от либеральной партии Джуди Сгро, что может еще больше усилить напряженность в отношениях между Китаем и Западом. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Канадские законодатели планируют поездку на Тайвань на фоне роста напряжения в Китае

Детали

Сгро сообщила, что члены парламентского комитета по торговле уже некоторое время планируют посетить самоуправляющийся остров.

"Намерение не состоит в том, чтобы разрушить и создать проблемы для Тайваня или Китая. Речь идет о торговле, дружбе, возможностях для Канады во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказала Reuters Сгро, возглавляющая торговую группу.

Сгро сообщила, что в прошлом канадские законодатели посещали Тайвань раз в два года, но остановились из-за пандемии коронавируса.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявило, что уважает решение законодателей посетить Тайвань.

"Парламентские ассоциации и группы дружбы регулярно путешествуют, и мы уважаем их независимость", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Канады.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли ранее в этом месяце заявила, что напряженность между США и Китаем после визита Пэлоси может дестабилизировать ситуацию в районе Тайваньского пролива, и призвала Пекин снизить напряженность ситуации.

Дополнение

Давнее противостояние между Канадой и Китаем закончилось в прошлом году, когда прокуратура США согласилась закрыть дело о банковском мошенничестве против финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, известной китайской бизнес-леди. Она находилась под домашним арестом в Канаде во время процедуры экстрадиции.

После освобождения Мэн Китай освободил двух канадцев, задержанных Пекином по обвинению в шпионаже.

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