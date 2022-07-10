Канада введе нові санкції проти росії: обмеження стосуватимуться сфер промисловості

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“Щоб допомогти виснажити військову скарбницю президента володимира путіна та ще більше обмежити здатність росії вести війну, Канада розширить існуючі заходи щодо нафтового, газового та хімічного секторів, включивши промислове виробництво. Ці нові заходи заборонять канадським службам робити внесок у виробництво товарів, вироблених у цих секторах”, - йдеться в повідомленні.

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Санкції, зокрема, застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.

Нагадаємо

Канада ввела санкції проти глави російської православної церкви патріарха кирила, прессекретаря глави мзс рф марії захарової та російської пропагандистки ольги скабєєвої.