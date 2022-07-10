Канада введет новые санкции против россии: ограничения будут касаться сфер промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Канада хочет ввести санкции против промышленного производства россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.
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“Чтобы помочь истощить военную казну президента владимира путина и еще больше ограничить способность россии вести войну, Канада расширит существующие меры по нефтяному, газовому и химическому секторам, включив промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам вносить вклад в производство товаров, произведенных в этих секторах”, - говорится в сообщении.
Детали
Санкции, в частности, будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.
Напомним
Канада ввела санкции против главы российской православной церкви патриарха кирилла, пресс-секретаря главы мид рф марии захаровой и российской пропагандистки ольги скабеевой.