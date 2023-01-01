Канада вимагатиме негативний тест на Covid для мандрівників з Китаю

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Згідно з заявою, враховуючи швидке зростання кількості коронавірусних інфекцій у Китаї, Канада вимагатиме від мандрівників, які сідають на рейс з Китаю, пред'явити негативний тест на Covid, зроблений не більше ніж за два дні до вильоту разом із посадковим талоном.

Оттава заявила, що цей захід послідував «у відповідь на сплеск Covid-19 у Китайській Народній Республіці та з урахуванням обмежених даних про епідеміологічні та вірусні геномні послідовності, доступні з цих випадків».

Правило набуде чинності з 5 січня та буде переглянуто через 30 днів.

Додамо

Китай наступного тижня скасує суворі обмеження на поїздки за кордон.