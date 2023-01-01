Канада вимагатиме негативний тест на Covid для мандрівників з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Канада заявила що мандрівникам, які прибувають із Китаю, потрібно пред'явити негативний тест на Covid-19 після аналогічних дій з боку Сполучених Штатів та інших країн, передає УНН з посиланням на АР.
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Згідно з заявою, враховуючи швидке зростання кількості коронавірусних інфекцій у Китаї, Канада вимагатиме від мандрівників, які сідають на рейс з Китаю, пред'явити негативний тест на Covid, зроблений не більше ніж за два дні до вильоту разом із посадковим талоном.
Оттава заявила, що цей захід послідував «у відповідь на сплеск Covid-19 у Китайській Народній Республіці та з урахуванням обмежених даних про епідеміологічні та вірусні геномні послідовності, доступні з цих випадків».
Правило набуде чинності з 5 січня та буде переглянуто через 30 днів.
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Китай наступного тижня скасує суворі обмеження на поїздки за кордон.