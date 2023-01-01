Канада потребует отрицательный тест на Covid для путешественников из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Канада заявила, что путешественникам, прибывающим из Китая, нужно предъявить негативный тест на Covid-19 после аналогичных действий со стороны Соединенных Штатов и других стран, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Согласно заявлению, учитывая быстрый рост количества коронавирусных инфекций в Китае, Канада потребует от путешественников, садящихся на рейс из Китая, предъявить негативный тест на Covid, сделанный не более чем за два дня до вылета вместе с посадочным талоном.
Оттава заявила, что эта мера последовала «в ответ на всплеск Covid-19 в Китайской Народной Республике и с учетом ограниченных данных об эпидемиологических и вирусных геномных последовательностях, доступных из этих случаев».
Правило вступит в силу с 5 января и будет пересмотрено через 30 дней.
Добавим
Китай на следующей неделе отменит строгие ограничения на поездки за границу.