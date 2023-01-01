Канада потребует отрицательный тест на Covid для путешественников из Китая

Детали

Согласно заявлению, учитывая быстрый рост количества коронавирусных инфекций в Китае, Канада потребует от путешественников, садящихся на рейс из Китая, предъявить негативный тест на Covid, сделанный не более чем за два дня до вылета вместе с посадочным талоном.

Оттава заявила, что эта мера последовала «в ответ на всплеск Covid-19 в Китайской Народной Республике и с учетом ограниченных данных об эпидемиологических и вирусных геномных последовательностях, доступных из этих случаев».

Правило вступит в силу с 5 января и будет пересмотрено через 30 дней.

Добавим

Китай на следующей неделе отменит строгие ограничения на поездки за границу.