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Китай відкриє кордони та скасує карантин з 8 січня

Китай відкриє кордони та скасує карантин з 8 січня

Київ • УНН

 • 797151 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Китай знову відкриє кордони та відмовиться від карантину після того, як 8 січня знизить рівень лікування Covid-19. Про це інформує УНН посилаючись на South China Morning Post.

Деталі

З 2020 року Covid-19 вважається інфекційним захворюванням вищої категорії А, що ставить його в один ряд із бубонною чумою та холерою.

Відповідно до китайських законів влада повинна запроваджувати найжорсткіші обмеження, такі як карантин та ізоляція інфікованих та їх близьких контактів, а також загальноміські блокування для стримування цих захворювань.

Але три джерела з провінційних органів охорони здоров'я та лікарень у провінції Гуандун, Фуцзянь та Цзянсу заявили, що в неділю вони були повідомлені Національною комісією охорони здоров'я з проханням підготуватися до зниження катергорії до B з 8 січня. Ця категорія означає, що Covid-19 вимагає лише "необхідного лікування та заходів щодо стримування поширення".

South China Morning Post з різних джерел дізналося, що суворі заходи контролю, включаючи обов'язковий карантин для мандрівників, які прибувають до Китаю, також будуть зняті після зниження рейтингу, оскільки це не є обов'язковою вимогою в управлінні категорії B.

Доповнення

Національна комісія охорони здоров'я також припинила щодня публікувати дані про випадки Covid-19. Влада також більше не називатиме Covid-19 формою пневмонії.

Число випадків коронавірусу різко зросло після того, як Китай останніми тижнями значною мірою ослабив обмеження щодо коронавірусу, що призвело до загальнонаціональної нестачі тестових наборів і ліків.

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