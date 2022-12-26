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Китай откроет границы и отменит карантин с 8 января

Китай откроет границы и отменит карантин с 8 января

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Китай снова откроет границы и откажется от карантина после того, как 8 января снизит уровень лечения Covid-19. Об этом информирует УНН ссылаясь на South China Morning Post.

Детали

С 2020 года Covid-19 считается инфекционным заболеванием высшей категории А, что ставит его в один ряд с бубонной чумой и холерой.

Согласно китайским законам власти должны вводить самые жесткие ограничения, такие как карантин и изоляция инфицированных и их близких контактов, а также общегородские блокировки для сдерживания этих заболеваний.

Но три источника из провинциальных органов здравоохранения и больниц в провинции Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу заявили, что в воскресенье они были уведомлены Национальной комиссией здравоохранения с просьбой подготовиться к снижению категории на B с 8 января. Эта категория означает, что Covid-19 требует только "необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения".

South China Morning Post из разных источников узнало, что строгие меры контроля, включая обязательный карантин для прибывающих в Китай путешественников, также будут сняты после снижения рейтинга, поскольку это не является обязательным требованием в управлении категории B.

Дополнение

Национальная комиссия здравоохранения также прекратила ежедневно публиковать данные о случаях Covid-19. Власти также не будут называть Covid-19 формой пневмонии.

Число случаев коронавируса резко возросло после того, как Китай в последние недели в значительной степени ослабил ограничения в отношении коронавируса, что привело к общенациональной нехватке тестовых наборов и лекарств.

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