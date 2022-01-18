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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Канада скерувала спецпризначенців до України – ЗМІ

Канада скерувала спецпризначенців до України – ЗМІ

Київ • УНН

 • 36563 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністерство оборони Канади скерувало в Україну загін сил спеціального призначення через зростання напруженості у відносинах із Росією. Про це повідомив телеканал Global News із посиланням на свої джерела, інформує УНН.

Деталі

"Розгортання невеликого контингенту канадського полку спецоперацій відбулося у зв'язку з тим, що дипломатичні переговори, які спрямовано на запобігання збройному конфлікту в Україні, зайшли в безвихідь, а майже 100 тисяч російських військовослужбовців залишаються на кордоні з Україною", — ідеться у повідомленні.

За даними видання, присутність канадського спецназу —  це "частина спроб союзників з НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити способи надання допомоги українському уряду".

Як зазначили, перед підрозділом було поставлено завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу у разі повномасштабного вторгнення.

Водночас в уряді та збройних силах Канади офіційно не підтвердили присутність своїх спецпризначенців в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 17 січня провів у Києві зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Зокрема, сторони обговорили агресію РФ та європейську інтеграцію України.

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