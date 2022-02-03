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Шахед-136

Канада не використовуватиме війська проти блокади далекобійників. Планується ще більше протестів

Канада не використовуватиме війська проти блокади далекобійників. Планується ще більше протестів

Київ • УНН

 • 36860 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Канадський уряд не використовуватиме війська проти далекобійників, чия майже тижнева акція протесту проти введення вакцинації призвела до зупинки руху в центрі Оттави. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулої п'ятниці понад 200 вантажівок та інших транспортних засобів блокували дороги в центрі столиці країни, що є безпрецедентним протестом за канадськими стандартами.

Організатори кажуть, що водії планують провести аналогічні акції протесту у Торонто та Квебеку наприкінці цього тижня.

Жителі Оттави обурені тим, що місцева поліція здебільшого спостерігає за демонстраціями, а не втручається, щоб їх розігнати.

"Про відправлення армії не може бути й мови", - йдеться в повідомленні.

Поліція Оттави здійснила поки що лише три арешти та виписала 30 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Демонстранти хочуть скасувати федеральний мандат на вакцинацію від COVID-19 для транскордонних далекобійників, тоді як інші наполягають на усуненні Трюдо від влади на підставі того, що він перевищив свої повноваження.

Наприкінці цього тижня далекобійники планують акції протесту в Торонто, найбільшому місті Канади, і в Квебеку на тлі невдоволення, що росте, майже дворічними обмеженнями, введеними для боротьби з COVID-19.

Прем'єр-міністр Квебека Франсуа Лего заявив, що влада не потерпить жодного безладу. Мер Квебека Бруно Маршан заявив, що "з Оттави треба винести уроки".

Трюдо відкинув ідею звільнення з посади за кілька місяців після перемоги на третіх виборах поспіль.

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