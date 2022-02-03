Канада не будет использовать войска против блокады дальнобойщиков. Планируется еще больше протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Канадское правительство не будет использовать войска против дальнобойщиков, чья почти недельная акция протеста против введения вакцинации привела к остановке движения в центре Оттавы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В минувшую пятницу более 200 грузовиков и других транспортных средств блокировали дороги в центре столицы страны, что является беспрецедентным протестом по канадским стандартам.
Организаторы говорят, что водители планируют провести аналогичные акции протеста в Торонто и Квебеке в конце этой недели.
Жители Оттавы возмущены тем, что местная полиция большей частью наблюдает за демонстрациями, а не вмешивается, чтобы их разогнать.
"Об отправлении армии не может быть и речи", - говорится в сообщении.
Полиция Оттавы совершила пока лишь три ареста и выписала 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Демонстранты хотят отменить федеральный мандат на вакцинацию от COVID-19 для трансграничных дальнобойщиков, тогда как другие настаивают на устранении Трюдо от власти на основании того, что он превысил свои полномочия.
В конце этой недели дальнобойщики планируют акции протеста в Торонто, крупнейшем городе Канады, и в Квебеке на фоне недовольства, что растет, почти двухлетними ограничениями, введенными для борьбы с COVID-19.
Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что власти не потерпят никакого беспорядка. Мэр Квебека Бруно Маршан заявил, что "из Оттавы надо извлечь уроки".
Трюдо отверг идею увольнения от должности через несколько месяцев после победы на третьих выборах подряд.