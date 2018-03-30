Канада не готова дати українцям безвіз
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд Канади на сьогоднішній день не розглядає можливість надання українцям безвізового режиму. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідь уряду країни на звіт постійного парламентського комітету з питань оборони.
"Уряд Канади налаштований вітати всіх мандрівників і полегшувати поїздки, але на цей час активно не розглядає питання про перегляд візових вимог для України. Вимога візи є нормою для громадян з більшості країн", - відзначили в уряді країни.
Також зазначено, що вимога візи - це найефективніший інструмент Канади як для виявлення, так і для стримування нелегальної міграції в Канаду.
В уряді Канади відзначили, що рішення про зняття або накладення візових вимог приймаються окремо в кожному конкретному випадку і засновані на ретельному аналізі країни згідно з критеріями, викладеними в Рамковій програмі візової політики Канади. До цих критеріїв належать соціально-економічні умови в країні, тенденції міграції, стан справ з правами людини, питання, пов'язані з документами, що засвідчують особу, і паспортним режимом, можливості управління кордонами і ситуація з безпекою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент запевнив, що "безвіз" з ЄС Україні не припинять
Як зазначається, вимога щодо візи може бути скасована, коли оцінюється, що вигода для канадців і канадських інтересів переважують ризики.
"Уряд Канади продовжує уважно стежити за умовами в Україні, але в цей час не планує переглядати вимоги щодо віз, оскільки Україна не відповідає критеріям Канади для звільнення від отримання візи", - додали в уряді Канади.
Також зазначено, що для забезпечення сильних і позитивних двосторонніх відносин і полегшення поїздок до Канади уряд надав високоякісні візові послуги для українських заявників на візу, в тому числі через візові центри в Києві та Львові, які допомагають клієнтам на їхній рідній мові, видачу 10-річних багаторазових віз. При цьому середній час обробки заявок становить 8 днів (в порівнянні із середнім значенням в 21 день), додали в уряді Канади.